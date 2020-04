Colico (Lecco), due ragazzi di 18 e 19 anni morti in casa per sospetta overdose (Foto archivio Ansa)

COLICO (LECCO) – Due giovani di 18 e 19 anni sono stati trovati morti in casa per una sospetta overdose da stupefacenti nel centro di Colico (Lecco), in Valtellina.

Si tratta di un giovane di 18 anni di Piantedo (Sondrio) e di un amico del valtellinese, un ragazzo di colore residente a Sorico (Como).

I due hanno perso la vita in un appartamento dove, nella tarda serata di domenica 26 aprile, si erano trovati con due amiche, incolumi, poi accompagnate nella caserma dei Carabinieri di Colico per essere ascoltate su quanto accaduto. A chiarire le cause sarà la autopsia.

Sono state proprio le due ragazze a dare l’allarme, intorno alle 21 di domenica. (Fonte: Ansa)