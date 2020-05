ROMA – Spari contro una struttura che ospita migranti a Collebeato, in provincia di Brescia. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi verso una struttura dove abitano alcuni richiedenti asilo collegati al progetto Sprar.

Già nell’ottobre scorso fuori dalla stessa struttura erano comparse delle svastiche e un petardo era stato lanciato nella cassetta della posta del sindaco del paese.

Nessuno dei richiedenti asilo è rimasto ferito e le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto anche attraverso le telecamere di sicurezza.

I colpi d’arma da fuoco esplosi nella notte verso una struttura che ospita richiedenti asilo a Collebeato hanno raggiunto la facciata dell’abitazione e alcune finestre. Nessuno è rimasto ferito e, secondo le prime indagini, alcune telecamere di sicurezza installate in strada potrebbero aver ripreso almeno la fuga dei responsabili.

Collebeato: svastiche a ottobre

Svastiche disegnate sul monumento dei partigiani, un petardo fatto esplodere nella cassetta della posta del sindaco del paese e un altro davanti ad un centro che ospita migranti. Gesti intimidatori avvenuti a Collebeato, in provincia di Brescia e riconducibili a persone legate all’estrema destra. Lo aveva denunciato il sindaco Antonio Trebeschi.

L’episodio era avvenuto a fine ottobre, a pochi giorni di distanza dal caso di due richiedenti asilo che in paese, sotto effetto di alcol, hanno dato in escandescenza colpendo con calci e pugni auto in sosta e insultando i passanti. (Fonte Ansa)