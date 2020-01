PARMA – E’ morto questo pomeriggio, 27 gennaio, il bambino di 5 anni rimasto ferito ieri dopo essere precipitato per cinque metri dalla finestra della sua casa a Collecchio, comune in provincia di Parma. Il cuore del piccolo ha smesso di battere nel reparto di rianimazione del Maggiore dove era stato ricoverato in condizioni disperate. I genitori del bambino hanno dato l’ok per l’espianto degli organi. Il bambino aveva riportato un gravissimo trauma cranico cadendo dalla finestra di casa.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 17. Il piccolo, nato in Italia ma di famiglia etiope, era in casa con i genitori e due fratellini quando, all’improvviso, sarebbe salito su una sedia e si sarebbe affacciato alla finestra precipitando da un’altezza di cinque metri nel cortile di casa. Nella caduta il bimbo aveva riportato un terribile trauma cranico. Una tragica fatalità come appurato dai Carabinieri. (fonte ANSA)