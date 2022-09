Colleferro: mamma carica le valigie, il treno parte e la figlia neonata rimane in stazione (foto Ansa)

Una mamma sale sul treno per riprendere i bagagli ma il treno riparte e sulla banchina resta la figlia piccola nella carrozzina.

La prima ricostruzione

Tutto è avvenuto nella stazione di Colleferro, Roma. A bordo del treno è scattato l’allarme e sono stati avvisati subito i carabinieri della stazione: i militari, una volta soccorsa la bambina neonata di appena due mesi, se ne sono presi cura fino all’arrivo della mamma naturalmente sconvolta e in preda al panico.

Tutto insomma si è risolto in poco meno di un’ora grazie all’azione tempestiva dei dipendenti delle stazioni di Colleferro e di Cassino, che la mamma ha poi ringraziato calorosamente. La piccola, ovviamente, è in ottime condizioni di salute e anzi non si è accorta di nulla.