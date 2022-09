Ha aggredito l’anziana madre colpendola con calci, pugni e una sedia e minacciandola di gettarla dal balcone se non gli avesse restituito 400 euro, denaro di un debito inesistente. Per questo i carabinieri della Compagnia di Colleferro, Roma, hanno arrestato un 50enne per tentato omicidio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda risale a ieri mattina quando alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Colleferro è arrivata una richiesta d’intervento da parte di un cittadino che aveva sentito delle urla provenire dall’interno di un’abitazione. Sul posto sono arrivati Carabinieri che hanno bussato alla porta dell’appartamento senza ottenere nessuna risposta.

L’arresto del figlio

I militari, dopo essere riusciti ad entrare nell’abitazione, hanno trovato il 50enne che ha opposto subito resistenza. Tanto che è stato necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino per immobilizzarlo grazie anche all’arrivo di altri militari e di una volante della polizia. La madre, 79enne, era in camera da letto con ecchimosi su tutto il corpo ed in evidente stato di shock. Trasportata in ospedale dove è ricoverata in prognosi riservata ma non sembra essere in pericolo di vita. Il figlio è finito in manette e si trova attualmente nel carcere di Velletri.