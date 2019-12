ROMA – Vinta una casa alla lotteria grazie al VinciCasa, il gioco della famiglia WinForLife del Gruppo Sisal. Il fortunato giocatore ha giocato i suoi numeri vincenti giovedì 11 dicembre e ha centrato il 5 a Colleferro, presso il punto vendita Sisal Caffè Martini di via Casilina 1.

Il vincitore porta subito a casa 200mila euro in contanti da spendere come vuole e i restanti 300 mila da investire per l’acquisto di una casa. Avrà tempo due anni per trovare quella dei suoi sogni.

La combinazione che gli è valsa la fortunata vincita è stata la seguente: 1 10 11 13 18. Centrati anche 17 punti “4” da 128,89 euro a testa, i 512 punti “3” vincono 15,13 euro, mentre ai 4.911 punti “2” vanno 2,17 euro.

Per riscuotere il premio, i vincitori potranno presentare la ricevuta vincente presso gli Uffici Premi Sisal di Milano (Via A. Tocqueville 13) o di Roma (V.le Sacco e Vanzetti, 89). Per informazioni: Sisal Comunicazione Tel. 02 8868.971 sisalcomunicazione@sisal.it e www.sisal.com.

Fonte: Sisal