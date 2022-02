Collegno (Torino): trasforma la mountain bike in una moto, multa di 6 mila euro a un elettricista di 18 anni (Foto d’archivio Ansa)

Ha comprato motore e serbatoio su internet e grazie ai video tutorial li ha assemblati con la sua bicicletta. Accade a Collegno, in provincia di Torino, dove un elettricista di 18 anni ha trasformato la sua mountain bike in una moto. L’impresa però gli è costata cara: dovrà pagare una multa salatissima di 6 mila euro.

La bici trasformata in moto, tutto l’occorrente su internet

Il 18enne, convinto della bontà delle sue azioni, si era documentato su internet: navigando su alcuni siti specializzati ha trovato l’attrezzatura e i video tutorial per assemblarla.

Ricevuti tutti i pezzi a domicilio ha trasformato il suo mezzo a pedali in uno a motore. Peccato però che la sua moto artigianale non fosse dotata delle necessarie autorizzazioni per circolare.

Bici trasformata in moto, 6 mila euro di multa

Così durante un giro di prova il 18enne si è imbattuto in una volante della polizia locale: i vigili lo hanno immediatamente fermato e sottoposto a controlli. E’ successo 2 giorni fa, il 7 febbraio: la sua moto nuova gli è costata 6 mila euro di multa.