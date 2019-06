COLLESANO (PALERMO) – Avrebbero maltrattato i loro piccoli alunni tra i 3 e i 6 anni con urla, schiaffi e spintoni: con questa accusa sei maestre della scuola di infanzia di Collesano, piccolo Comune in provincia di Palermo, sono state sospese dall’insegnamento.

A portare alla sospensione è stata una indagine dei carabinieri coordinata dalla Procura di Termini Imerese scattata in seguito alle denunce di alcuni genitori, preoccupati dal cambiamento di comportamento dei loro figli.

Per tre insegnanti la sospensione è di dodici mesi, per altre tre di nove mesi. Le indagini effettuate nei mesi scorsi e le informazioni raccolte e poi confermate da alcuni genitori hanno consentito di documentare “sistematici e pressoché quotidiani atti di maltrattamento fisico e psicologico da parte delle sei maestre in danno dei bambini frequentatori di tre classi della scuola dell’infanzia di Collesano”, scrivono gli inquirenti, secondo quanto riferisce Repubblica. (Fonti: Ansa, Repubblica)