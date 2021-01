Colli Albani, incendio in un palazzo a via Rocca Priora: due persone intossicate, residenti in strada (foto Ansa)

Colli Albani, incendio in un palazzo a via Rocca Priora: due persone intossicate, residenti in strada. Il fatto risale al 21 gennaio 2021. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per risolvere la situazione.

Come spiega Il Corriere della Sera, il fumo dell’incendio si è diffuso per tutto il quartiere ed i residenti del palazzo in fiamme sono scesi in strada per trovare rifugio. In attesa dell’intervento risolutore dei vigili del fuoco.

Colli Albani, incendio in un palazzo a via Rocca Priora: due intossicati

Giornata movimentata a Colli Albani. La solita routine è stata spezzata da un incendio divampato in un appartamento al primo piano di un palazzo in via dei Colli Albani, all’altezza dell’incrocio con via Rocca Priora. L’incendio sarebbe stato provocato da una stufa.

Per trovare rifugio, i residenti del palazzo andato in fiamme sono subito scesi in strada ma purtroppo due di loro sono stati intossicati. Le due persone intossicate hanno avuto bisogno di cure mediche.

Colli Albani, incendio in un palazzo a via Rocca Priora: sono intervenuti i vigili del fuoco

Per ristabilire la normalità, sono intervenute sul posto due squadre di vigili del fuoco. Oltre ai due intossicati di cui abbiamo già parlato, dobbiamo anche aggiungere che i vigili del fuoco hanno salvato una terza persona dalle fiamme.

Data la serietà della situazione, non sono intervenuti sul posto solamente i vigili del fuoco ma anche la polizia. In particolare sono intervenuti gli agenti di polizia dei commissariati del Tuscolano, dell’Appio e di San Giovanni. Il palazzo è stato evacuato a scopo precauzionale.