Un uomo è morto e una donna è in condizioni gravissime all’ospedale di Udine per ferite da arma da fuoco. I due sono stati ritrovati nella mattinata di oggi, mercoledì 16 marzo, in una zona periferica di Caporiacco di Colloredo di Monte Albano. Sul posto stanno operando i carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto.