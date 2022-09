Cologno Monzese, bimba di 3 anni si allontana da casa e vaga infreddolita in un parco: salvata dai carabinieri

Vede la porta aperta, si allontana da casa e finisce a vagare, infreddolita, in un parco. Protagonista della vicenda una bambina di tre anni che, dopo essersi allontanata da casa, è finita a vagare in un parco a Cologno Monzese. La bambina alla fine è stata salvata dai carabinieri.

Il soccorso

Dopo essere stata tranquillizzata, la piccola è stata accompagnata in caserma, dove i militari dell’Arma l’hanno trattenuta, in attesa di rintracciare i genitori, con album da colorare e qualche merendina. Il padre, un 37enne di origini albanesi, era solo in casa con la figlia e non si è accorto del suo allontanamento. E’ stato denunciato per abbandono di minore.