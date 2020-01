ROMA – È caccia aperta anche nel sud delle Marche all’uomo che questa mattina, giovedì 30 gennaio, intorno alle 9, in contrada Civita, tra i comuni teramani di Colonnella e Alba Adriatica, ha sparato contro un posto di blocco dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, i militari avevano bloccato una donna all’interno della sala slot Admiral del Parco commerciale Arcobaleno, ritenendola responsabile di una rapina in un’altra sala slot, sempre a Colonnella.

Mentre era in corso l’identificazione della donna, il presunto complice, a bordo di una Toyota Auris, non ha rispettato l’alt dei militari e ha fatto fuoco. I colpi sono andati a vuoto ed è scattato l’inseguimento. L’uomo è riuscito ad allontanarsi per poi abbandonare l’auto in aperta campagna. Da quanto si è appreso ci sarebbe stato un secondo conflitto a fuoco, dopo il quale l’uomo è riuscito a fuggire, prima a bordo di un motorino poi di una Mercedes, sottratti ai proprietari dopo averli minacciati con una pistola. Le forze di polizia stanno battendo le campagne tra le province di Ascoli Piceno e Teramo, anche con un elicottero.