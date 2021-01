Colore regioni dal 31 gennaio: zona gialla, zona arancione o zona rossa? La nuova mappa dell’Italia

Quali colore avranno le regioni dal 31 gennaio? Chi sarà in zona gialla, chi in zona arancione, chi in zona rossa? Ormai il venerdì è diventato il giorno della sorte. Una specie di estrazione del Lotto dei colori. Dove chi va in zona gialla vince (meno restrizioni, più attività aperte), chi va in arancione è in Purgatorio. Chi va in zona rossa la vive come un inferno.

Questa settimana nessuno dovrebbe essere in zona rossa. Questo dovrebbe dire l’ordinanza del ministro Speranza in base al monitoraggio dell’Iss. Negli ultimi giorni i dati dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva sono in miglioramento. Per cui la maggiore suspence questa volta riguarda chi passa dalla zona arancione alla gialla.

Le regioni più in bilico sono Lazio e Piemonte: attualmente arancioni, rischiano di restarci. Gli amministratori regionali pensano di avere i numeri giusti per passare in zona gialla. Ma, allo stato attuale, sembra assai poco probabile. Proviamo a indovinare come sarà la nuova mappa dell’Italia (in base ai numeri, naturalmente).

Colore Regioni dal 31 gennaio: Puglia, Umbria, Sardegna, Sicilia, Bolzano in zona arancione

In base agli ultimi numeri, in zona arancione dovrebbero restare sicuramente Lombardia, Puglia, Umbria, Sardegna, Sicilia e Provincia di Bolzano. La Lombardia è stata al centro del caso della settimana, col passaggio da zona rossa a zona arancione dopo che erano stati rivisti i dati. Ricordiamo che sono le Regioni a inviare i propri dati a ministero della Salute e Iss.

Colore Regioni 31 gennaio: Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli, Abruzzo in zona gialla o arancione

Poi ci sono le regioni ora in zona arancione ma che sperano di andare in zona gialla. Sono Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, e Abruzzo. Tra queste, Lazio e Piemonte sono quelle che più difficilmente finiranno in zona gialla (almeno per il momento)

Colori Regioni 31 gennaio: Toscana, Campania, Trento, Basilicata, Molise, Calabra, Veneto, Emilia-Romagna

Toscana, Campania, Provincia di Trento, Basilicata e Molise sono in zona gialla e là dovrebbero restare. A loro si dovrebbero aggiungere Calabria, Emilia-Romagna e Veneto, che hanno dati in miglioramento.

