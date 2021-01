Colori regioni dal 31 gennaio: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria arancioni, tutte le altre gialle

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio.

Aggiornato alle 19,24

Sono in zona arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla”. Questo, scrivono le agenzie, quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

Con il passaggio della Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano alla zona arancione, in Italia, in base alle ordinanze che il ministro della Salute, Roberto Speranza, in Italia non ci sono zone rosse. Cinque dunque le regioni, in arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano; 15 regioni e la provincia autonoma di Trento sono in giallo.

Colori regioni, resta il divieto di spostamento tra regioni

Resta il divieto di spostamento tra le regioni, come previsto dall’ultimo Dpcm. E’ quanto precisato nella conferenza stampa al ministero della Salute per l’analisi del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Il divieto, dunque, resta, nonostante molte regioni siano passate in area gialla.

Coronavirus, il bollettino del 29 gennaio: 13.574 nuovi casi, 477 morti, tasso positività al 5%

Ieri i positivi erano stati 14.372 e i morti 492. I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.529.070, i morti 87.858. Gli attualmente positivi sono 467.824 (-6.793 rispetto a ieri). Sono invece 1.973.388 i pazienti dimessi o guariti (+19.879).

In isolamento domiciliare ci sono 445.157 persone (-6.394). Sono 268.750 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 275.179.

Coronavirus, il bollettino del 29 gennaio: il tasso di positività è del 5,05%

Il tasso di positività è del 5,05% (ieri era del 5,2%). I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 18 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale in rianimazione ci sono 2.270 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.397 pazienti, in calo di 381 unità rispetto a ieri.

La Lombardia è la regione con più nuovi casi nelle ultime 24 ore

Le regioni che fanno registrare il maggior numero di test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono: Lombardia 1.900, Emilia Romagna 1.320, Campania 1.175, Lazio 1.160, Puglia 1.069, secondo i dati del ministero della Salute.

Otto Regioni continuano a non comunicare il dato dei positivi ai test rapidi antigenici, secondo la tabella del ministero. Sono Sicilia, Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.