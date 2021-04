Colori Regioni dopo Pasqua: Campania torna arancione, il Veneto forse, altre otto in rosso (Nella foto Ansa il ministro Speranza)

Quali Regioni cambiano colore dopo Pasqua? In attesa della nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, attesa per domani, i dati del monitoraggio Iss indicano una sola Regione che può passare dal rosso all’arancione: la Campania.

Sono invece otto le Regioni che resteranno rosse, almeno per altre due settimane a partire da lunedì prossimo, e quindi fino al 20 aprile.

Regioni con incidenza superiore a 250 per 100 mila abitanti

Secondo il quotidiano la Repubblica sono 7 le Regioni nelle quali l’incidenza dei contagi Covid è superiore ai 250 per 100 mila abitanti, cioè il valore oltre il quale si passa alla zona rossa. Tali Regioni sono: Puglia, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta.

Ma a un passo ci sono anche le Marche. Mentre Veneto e Provincia autonoma di Trento già questa settimana potrebbero avere un’incidenza inferiore a 250 e tornare in arancione. Non da subito però, ma dal 13 aprile.

Colori Regioni dopo Pasqua

Riassumendo dovrebbero restare rosse anche la prossima settimana: Piemonte, Lombardia, Provincia di Trento, Veneto (arancioni dal 13 aprile), Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia e Calabria.

Tutte le altre in arancione: Liguria, Umbria, Provincia di Bolzano, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Sardegna.

Resta poi da chiarire la situazione in Sicilia, dopo l’inchiesta della procura di Trapani sui problemi di trasmissione dei dati.

Zaia vuole il Veneto arancione da martedì

“Il Veneto sarà oggetto di valutazione domani, i dati non sono aggressivi e in crescita, auspico sia una inversione di tendenza. Il contenimento del Covid c’é. I dati Rt 1.12 , incidenza 226,8 sotto la soglia del 250, ricoveri 29 in terapia intensiva con soglia 30: se saranno confermate le nostre proiezioni noi auspichiamo un passaggio di colore”. Lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia.

“A valere da martedì prossimo – ha detto Zaia – non sono conti della serva, il decreto scade il 6 aprile. Sarebbe un bel segnale”.