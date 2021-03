Colori Regioni dopo Pasqua, sette verso la zona rossa. Niente zona gialla forse fino a maggio

Quali saranno i colori delle Regioni dopo Pasqua? Ce ne sono sette che rischiano di restare o di diventare zona rossa ancora per una settimana, mentre tutte le altre diventerebbero arancioni. Nessuna in zona gialla visto che, secondo quanto riporta Repubblica oggi, la zona gialla potrebbe restare sospesa per tutto il mese di aprile. Sappiamo che il sabato di Pasqua, la domenica di Pasqua e Pasquetta tutta l’Italia sarà in zona rossa, ma i numeri non sono quelli che al momento possano consentire una riapertura dopo Pasqua.

I colori delle Regioni dopo Pasqua

Stando agli indici Rt dell’ultimo monitoraggio, e in attesa che arrivi quello nuovo domani, ci sono sette Regioni e una provincia a rischio zona rossa almeno fino a lunedì 12 aprile. Tra queste c’è la Valle d’Aosta che rischia di entrare in zona rossa a partire dalla prossima ordinanza. Mentre Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, provincia di Trento, Marche, Lombardia e Puglia sono già rosse e ci potrebbero restare. Così come il Veneto che però ha una possibilità di finire in arancione da dopo Pasquetta. Il Lazio invece sembra certo del passaggio in zona arancione.

Il decreto del governo che tiene chiuso il Paese scade il 6 aprile. La valutazione per decidere le nuove misure è già cominciata, ma l’orientamento è di far rimanere tutte le Regioni in fascia arancione e rossa per non vanificare i sacrifici che stiamo facendo, come ripete il ministro della Salute Roberto Speranza. L’ipotesi più probabile è che si fissi un calendario condizionato all’andamento della curva epidemiologica fino al 3 maggio, consapevoli però che sarà molto difficile poter riaprire bar e ristoranti. Vietati quindi ancora gli spostamenti tra Regioni.

Pasqua e Pasquetta in zona rossa: spostamenti e visite

Intanto come detto, nei giorni 3, 4, 5 aprile si potrà effettuare una visita al giorno all’interno della regione. Possono muoversi non più di due adulti insieme (con minori di 14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi) tra le ore 5 e le 22. Questo vuol dire per esempio che si potrà fare il pranzo di Pasqua o di Pasquetta con parenti o amici. Purché non si superi il numero di due nuclei familiari.

È consentito accompagnare una persona che debba effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto ma che non abbia la possibilità di condurre un mezzo privato. Quindi, si può accompagnare un parente non autosufficiente per una visita o per motivi lavorativi.

È inoltre possibile spostarsi per assistere parenti o amici non autosufficienti. Purché si tratti di condizione di necessità. Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse.