Colori regioni, indice Rt in risalita: Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Veneto in fascia arancione? (foto Ansa)

Da lunedì prossimo molte Regioni, causa indice Rt in risalita, potrebbero diventare arancioni. Il rischio c’è anche se, va detto, l’indice Rt non è l’unico parametro per decidere in che fascia collocare una Regione.

L’indice Rt comunque, malgrado i numeri in miglioramento in tutto il Paese grazie ai vaccini, è in risalita e quindi molte Regioni potrebbero rischiare queste ulteriori restrizioni. Tanto che molti governatori in questi giorni hanno anche chiesto di rivedere i parametri di valutazione.

Colori regioni, indice Rt in risalita: Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Veneto in fascia arancione? Ecco le Regioni a rischio

Quali sono le Regioni a rischio? Il Molise, per esempio, al momento è sopra un indice Rt di 1: il valore è a 1,25. Sopra l’1 anche la provincia di Bolzano.

Poi ci sono altre Regioni vicino all’1: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, la provincia di Trento, Umbria e Veneto.

Nel dettaglio: Emilia Romagna 0,92, Lazio 0,91, Liguria 0,96, Lombardia 0,92, Marche 0,94, Trento 0,97, Umbria 0,93 e Veneto 0.95.

Altre due Regioni, Puglia e Toscana, hanno l’indice Rt vicino a 1 ma i loro parametri sono in miglioramento e non in peggioramento.

Colori regioni, indice Rt in risalita: Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Veneto in fascia arancione? I governatori contro il parametro

Le Regioni comunque, da parte loro, continuano a chiedere una revisione di questo indice.

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha ribadito in questi giorni la richiesta: “La prima cosa da superare oggi, vista anche la situazione contingente, è l’indice Rt. Un indice da tenere in considerazione è l’Rt ospedaliero: fa capire se aumentano o diminuiscono le richieste di ospedalizzazione ed è un indicatore che può dare un segnale importante e non dà una visione distorta”.