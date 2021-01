Colori regioni, oggi cambiano le zone? Lazio, Veneto, Lombardia e Sicilia: ecco la possibile nuova mappa

Colori Regioni: Zona rossa, arancione o gialla? Cosa succederà oggi? Come ogni venerdì possibile cambio di colore e regole oggi per le regioni, di nuovo sotto la lente della cabina di regia per l’emergenza Covid e del Cts.

Sul tavolo degli esperti i fogli con i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Importante come sempre sarà anche l’indice RT.

Ma andiamo con ordine. La Lombardia dovrebbe restare ancora ferma in attesa che il Tar si pronunci lunedì sul ricorso contro la zona rossa.

Il Veneto invece potrebbe passare da zona arancione a gialla.

La Liguria, per il governatore Toti, “è compatibile con la zona gialla”.

“I numeri – ha spiegato ieri – sono buoni, gli indicatori ci danno in sensibile miglioramento. L’Rt è sceso sensibilmente sotto l’1% e quindi la settimana di monitoraggio che come previsto dal Dpcm varrà poi come base di valutazione delle zone è posizionata in una zona compatibile con il giallo”.

Colori regioni, cosa succederà nel Lazio e in Sicilia?

Il Lazio, con un indice RT inferiore a 1, dovrebbe passare da zona arancione a gialla.

“Rispetto a giovedì della scorsa settimana – ha detto l’assessore alla Salute D’Amato – registriamo un calo di 513 casi. Prevediamo un valore Rt in calo, di nuovo inferiore a 1, e una riduzione del tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica per pazienti Covid”. Dovrebbe restare in zona rossa invece la Sicilia.