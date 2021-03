Colori regioni: Sardegna e Molise arancioni, otto Regioni sicure rosse fino a Pasqua. Il Lazio invece...

Come ogni venerdì sono arrivati i dati dell’ISS, l’Istituto Superiore della Sanità, sull’andamento della pandemia regione per regione.

Otto Regioni e una provincia resteranno rosse fino a Pasqua: Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Puglia, Veneto e Trento resteranno in fascia rossa fino al 4 aprile

E’ già sicura la zona rossa fino a Pasqua perché in queste otto Regioni e a Trento l’incidente settimanale è ancora sopra ai 250 casi per 100mila abitanti.

E la regola dice che come minimo bisogna restare in rosso per due settimane (quando si è sopra questa soglia) prima di retrocedere in zona arancione.

Colori Regioni, Molise e Sardegna arancioni. Il Lazio invece…

Dovrebbe invece passare dalla zona bianca a quella arancione la Sardegna (la fascia gialla fino a Pasqua non esiste più). Il Molise inoltre dovrebbe retrocedere da zona rossa a arancione.

Le altre Regioni invece resteranno nella stessa zona ma con la possibilità di poter migliorare, o peggiorare, prima di Pasqua.

Spera di diventare arancione prima di Pasqua il Lazio che ora registra un RT sotto la soglia richiesta (ora è a 1,06). Il Lazio quindi, passate le due settimane in rosso, lunedì 29 dovrebbe diventare arancione salvo poi tornare rossa come tutta Italia in vista di Pasqua e pasquetta.