Colori regioni e spostamenti tra regioni, venerdì si decide: chi resta in zona arancione, chi va in zona gialla (Foto d’archivio Ansa)

Colori regioni e spostamenti tra regioni. Due grandi questioni attanagliano gli italiani. Le domande più ricorrenti sono: quando cambiano colore le regioni (e chi lo cambia)? Quando saranno possibili gli spostamenti tra regioni?

Ormai questa storia della cartina colorata delle regioni è diventata una barzelletta o un patema d’animo, a seconda della regione in cui si vive. Però ha dei risvolti sulla vita delle persone. Nel breve, ha sicuramente più risvolti rispetto a chi sarà il nuovo presidente del Consiglio.

Allo stato attuale ci sono 4 regioni in zona arancione: Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria. Più la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutto il resto d’Italia è giallo. Sul fronte spostamenti, allo stato attuale il divieto di passare da una regione all’altra è in vigore fino al 15 febbraio.

Spostamenti tra regioni: fino a quando resta il blocco?

Venerdì 5 la riunione del Comitato Tecnico Scientifico deciderà, oltre al colore delle regioni, se consentire o meno gli spostamenti tra regioni. Allo stato attuale sembra difficile che possano essere consentiti. Probabilmente si andrà verso una proroga fino (almeno) al 5 marzo. Ma il Cts valuterà il protocollo proposto dai governatori. Quello che parla, oltre che degli spostamenti, anche della possibile riapertura degli impianti da sci.

Tutto resta condizionato all’andamento dei contagi, ma pesa anche l’incognita del Piano vaccini, di cui nelle prossime ore si avrà l’ennesimo aggiornamento. “Con il progredire della campagna vaccinale devono riaprire i ristoranti anche la sera, occorre far tornare le persone progressivamente alle proprie attività e a una nuova normalità, pronti a fare un passo indietro se dovesse arrivare una variante aggressiva o una nuova recrudescenza del virus”, commenta il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri.

Colori regioni: chi resta in zona arancione, chi va in zona gialla

Tra le regioni attualmente in zona arancione, difficilmente cambieranno colore Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano. Probabile conferma in arancione anche per l’Umbria. Puglia e Sardegna sperano di tornare in zona gialla da lunedì 8 febbraio. Specialmente la Puglia che ha ormai un Rt sotto quota 1 da qualche giorno.

Ma occio, perché tra le regioni in zona gialla ce ne sono due che rischiano di finire in zona arancione. Sono Toscana e Molise, i cui trend sono improvvisamente peggiorati. Anche se al momento è difficile che possano davvero passare in arancione.