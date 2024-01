Una donna di 56 anni è stata colpita e schiacciata da un tronco d’albero questo pomeriggio a Pontida, in provincia di Bergamo. La vittima, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è finita sotto una pianta alta oltre tre metri e con un diametro di 30 centimetri. La donna, che ha riportato traumi a torace, addome e bacino, una volta stabilizzata è stata trasferita, sempre in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

La situazione è apparsa subito grave

A seguito della richiesta di aiuto è arrivata la macchina dei soccorsi. La situazione è apparsa subito grave tanto che la centrale operativa dell’Agenzia regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto, a sirene spiegate e in codice rosso, un’ambulanza e un’automedica. A Pontida è stata anche dirottata l’eliambulanza decollata da Milano. Allertati inoltre i Vigili del Fuoco, gli ispettori di Ats e le forze dell’ordine.