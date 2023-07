Colpiti da un fulmine mentre si riparavano sotto un albero, gravi due 16enni

Un fulmine ha provocato il ferimento e gravi ustioni questo pomeriggio, 13 luglio, a quattro persone a Colico, sul versante lecchese del Lago di Como, in un’area vicina al confine con la provincia di Sondrio, al confluire di Valtellina e Valchiavenna.

Colpiti da un fulmine: gravi due 16enni

In base alle prime informazioni, le conseguenze più serie sono per due 16enni, uno colpito dal fulmine e soccorso con ustioni di secondo grado al torace, e un suo coetaneo ricoverato per trauma cranico, colpito da un ramo staccatosi da un albero. Gli altri due coinvolti sono stati trovati in condizioni definite sotto controllo. I quattro erano in via Montecchio nord. I due giovani feriti e ustionati potrebbero aver cercato riparo sotto un albero.

Ragazzi fanno parte di un centro estivo

I quattro ragazzi fanno parte di un centro ricreativo estivo di Edolo, in provincia di Brescia. In breve tempo è scoppiato un forte temporale e i giovani si trovavano nella zona della passeggiata Francesco Pischedda, dedicata cioè all’agente della Polstrada morto inseguendo un sospetto in fuga lungo la Superstrada 36. Due a questo punto le ipotesi sulle quali stanno lavorando le forze dell’ordine per accertare l’accaduto: o i ragazzi erano vicino all’albero su cui si è scaricato il fulmine, oppure avrebbero imprudentemente cercato riparo sotto le fronde della pianta, una cosa assolutamente da evitare in questi casi.

