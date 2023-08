Colpo grosso da Hermes a Milano, rubate borse per 90mila euro

Un furto in un magazzino della maison Hermes a Milano, dove sono state sottratte borse per un valore di circa 90mila euro. La denuncia è stata fatta dai responsabili del punto vendita di via Montenapoleone, che si sono recati dai Carabinieri in via Moscova, spiegando che all’appello mancavano 4 borse, sostituite con altre di minor valore in una scatola che avrebbe dovuto contenerle. Tra esse una Birkin in coccodrillo da 50mila euro. Gli investigatori sono al lavoro sui filmati delle telecamere per vedere se sia possibile trovare elementi utili alle indagini.

Il furto da Hermes a Milano

Il furto è avvenuto in una zona non aperta al pubblico, dove anche gli addetti delle pulizie vengono accompagnati. Chi ha operato il furto doveva conoscere bene l’organizzazione del luogo e anche i modelli di borse, dato che ha sostituito i pezzi più pregiati con altri di minor costo. La Birkin è un modello iconico, nel mondo della moda, e a seconda del modello ha un prezzo che oscilla tra le svariate migliaia e gli oltre centomila euro. Tra i divi e i personaggi che amano questo articolo di moda c’è, tra gli altri, Victoria Beckham, che possiede una collezione privata di Birkin Bags valutata, secondo il gossip, oltre un milione di sterline.

Gli altri colpi

Tra i colpi precedenti che si ricordano, invece, c’è quello del 28 maggio in cui è stata rubata una borsetta con dentro 16mila euro in contanti a una turista in un negozio di lusso in via Montenapoleone, ad opera di due donne poi bloccate, denunciate e rilasciate. E, più indietro nel tempo, quello ad un furgone, nel 2013, svaligiato sempre nel Quadrilatero della Moda con all’interno numerosi capi della collezione Hermes. I presunti responsabili però erano stati presi in breve tempo e la merce recuperata. Il furto più ingente a Hermes è quello avvenuto nel 1994 su un vagone ferroviario in sosta alla stazione Gare de Lyon di Parigi. Casse destinate alla società francese, per un valore di 1,2 miliardi di lire.

