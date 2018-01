PISA – Incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 7 gennaio, sulla via Aurelia zona Coltano, in provincia di Pisa. Due auto si sono scontrate intorno alle ore 17, con il ferimento di 3 persone. Ad avere la peggio un uomo di 47 anni, trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso di Pisa, con un trauma cranico.

Gli altri due feriti sono stati portati all’ospedale di Livorno, in condizioni che non destano preoccupazioni. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia.