ROMA – Un turista tedesco, che si trovava a Comacchio, in provincia di Ferrara, ha trovato la sua auto imbrattata da vandali con la scritta “Torna in Germania, Karola tro**”. La Karola in questione è Carola Rackete, capitana della Sea Watch. Ad accorgersi dell scritta sull’auto è stata Ilaria Castelluzzo, figlia di un ex consigliere Pd della Provincia di Ferrara. La ragazza ha fotografato l’auto e ha postato il tutto sui social.

“Domenica pomeriggio io e pochi amici ci imbattiamo in questa automobile. Il proprietario, un giovane turista tedesco, visibilmente sbigottito e incredulo ci chiede ‘Why? What does It mean?’. (Perché? Cosa significa?) Nemmeno sa chi è, Karola (Carola Rackete). Glielo spieghiamo. Mentre cerca di grattare via la scritta dal vetro ci racconta che è in Italia da poco e non aveva mai avuto problemi prima di subire questo atto di vandalismo completamente gratuito e senza significato. Comunque, così tanto per dire, #iostoconCarola e chiudo con una citazione di J-Ax ‘significa che dovremo amare più forte per compensare il loro Odio’”.