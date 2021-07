Come scaricare il Green Pass, la guida per scaricare la certificazione verde Covid-19 anche senza sms o email (foto ANSA)

Come scaricare il Green Pass che dal 6 agosto sarà il lasciapassare che ti permetterà di accedere ad una serie di esercizi ed attività? A poche ore dall’uscita del nuovo decreto che lo rende obbligatorio, sempre più persone si chiedono però come ottenere il Green Pass e come risolvere eventuali difficoltà nel riceverlo o scaricarlo.

Il Green Pass può essere scaricato in diversi modi, ma sono ancora tanti i dubbi di chi vuole ottenere la certificazione verde. In questo articolo spiegheremo chi ne ha diritto, cosa si deve fare se non si riceve il codice inviato via email o sms dal Ministero della Salute, quanto dura la validità del documento, qual è il sito dedicato e come riceverlo anche senza affidarsi ai canali digitali.

Come si ottiene il Green Pass

Per avere la certificazione verde, si dovrà rispettare una di queste condizioni:

Se hai effettuato il vaccino monodose o hai ricevuto la prima dose da almeno 15 giorni;

Al completamento del ciclo vaccinale e quindi hai ricevuto anche la seconda dose;

Se hai fatto un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore e sei risultato negativo;

Se puoi dimostrare di essere guarito dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti.

Come scaricare il Green Pass

Una volta che si rispettano una delle condizioni sopra elencate, il Green Pass viene generato automaticamente. Dopo aver ricevuto la email o l’sms che ne segnala la disponibilità, si potrà scaricare in diversi modi.

In primis si può scaricare tramite le app installate sul tuo smartphone. Con l’app Immuni basterà inserire il numero e la scadenza della tua tessera sanitaria e l’AUTHCODE, il codice che avrai ricevuto via email o sms. Se invece hai l’app IO, potrai accedere con la tua identità digitale (SPID/CIE) e visualizzare la certificazione verde a partire direttamente dal messaggio ricevuto.

In alternativa basterà visitare il sito dedicato all’EU digital Covid certificate (www.dgc.gov.it) e procedere in 2 modi diversi: accedere sempre con propria identità digitale SPID/CIE oppure inserire numero di tessera sanitaria e AUTHCODE per poter visualizzare il Green Pass. Un altro canale digitale disponibile per scaricare il certificato è quello del fascicolo sanitario elettronico al quale si accede dal sito della tua Regione.

Infine, se non si hanno questi strumenti digitali, si potrà ottenere recandosi direttamente dal farmacista, dal tuo medico di base o dal pediatra. Basterà portare codice fiscale e tessera sanitaria.

Cosa fare se non arriva l’sms con il codice

Chi non ha ricevuto sms o email con il codice (AUTHCODE) per scaricare il certificato verde può chiamare il 1500 per richiederlo o scrivere a codice.dgc@sanita.it. In entrambi i casi sarà necessario indicare il proprio codice fiscale, la data della vaccinazione, del tampone negativo o la data primo tampone positivo per i guariti e l’email a cui si vuole ricevere il codice per scaricare il pass.