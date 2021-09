Come si torna a sciare: Green Pass obbligatorio, capienza ridotta funivia, mascherina sugli impianti

Mascherina obbligatoria sugli impianti di risalita, Green Pass e capienza ridotta, all’80%, in funivia. A Milano è stato firmato il “Protocollo riapertura delle aree sciistiche e per l’utilizzo degli impianti di risalita”. Protocollo firmato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), dall’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (Anef), da Federfuni, dall’Associazione Maestri di Sci Italiani (Amsi) e dal Collegio nazionale dei maestri (Colnaz).

La nota dei sottoscrittori

“Un accordo fondamentale – dicono i sottoscrittori – per consentire a un settore strategico come quello della montagna di riprendere l’attività nel pieno rispetto delle regole”. Il protocollo individua principi generali e le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 per la ripresa delle attività per gli sciatori non agonisti e amatoriali, all’interno di stazioni, aree e comprensori montani nella stagione invernale 2021-2022 allo scopo di “garantire al contempo sia la sicurezza dei lavoratori sia degli utenti”.

Le misure del protocollo

Obbligo di Green Pass per accedere agli impianti di risalita, favorire “il più possibile” la vendita online, capienza delle seggiovie al 100% e limitata all’80% se utilizzate con chiusura delle cupole paravento. Prevista la capienza ridotta all’80 per cento anche per cabinovie e funivie. Il protocollo prevede nelle aree sciistiche percorsi che garantiscano il distanziamento interpersonale, la presenza di personale per regolare i flussi, segnaletica e cartellonistica informativa multilingue. Obbligatorio l’utilizzo di mascherina almeno chirurgica negli spazi comuni e sugli impianti di risalita. Mascherine anche per il personale addetto all’accoglienza o all’avvio degli impianti.