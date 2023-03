Come sta Daniele Scardina: encefalogramma ottimo, a giorni atteso il risveglio

L’ultimo bollettino medico sulle condizioni di Daniele Scardina è rassicurante. Il pugile, che dallo scorso 28 febbraio è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dopo un malore avvertito al termine di una sessione di allenamento, ieri “è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona notizia”, racconta all’Ansa il suo promoter Alessandro Cherchi.

Come sta Daniele Scardina, le sue condizioni

“I medici ci dicono che stanno iniziando la diminuzione del dosaggio dei farmaci per consentire il processo di risveglio nei prossimi giorni. Non sappiamo ancora quando accadrà ma ci sono buone sensazioni”, ha aggiunto. Le cause del malore di Scardina non sono state ancora accertate o comunque comunicate ufficialmente. Nessuna previsione è possibile sulle condizioni nel momento in cui riaprirà gli occhi, solo allora si potranno comprendere gli eventuali danni neurologici.

Il malore che ha colpito Daniele Scardina

L’atleta aveva appena terminato un allenamento in palestra quando si è sentito male ed è svenuto, da quel momento non ha mai più ripreso i sensi ed è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale “Humanitas” di Rozzano. Fondamentale l’intervento dei sanitari. Scardina è poi stato operato in seguito a un’emorragia cerebrale.

Forse dovresti anche sapere che…