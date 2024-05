Come sta Fedez? Fabrizio Corona: “Portato d’urgenza in pronto soccorso”

Lo stato di salute di Fedez si sarebbe aggravato e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento. È quanto si apprende, scrivono le agenzie, dallo staff del rapper. Non si ha però al momento conferma dell’ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni.

Dillinger News di Fabrizio Corona, infatti, su Instagram ha scritto che “Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Per questo è saltato l’appuntamento con Cattelan”.

Le parole di Alessandro Cattelan

“Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima – ha detto il conduttore in una intervista al Corriere della Sera -. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente pensavamo a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo… ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio”.