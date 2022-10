Comiso, 50enne cade giù per sei metri dal tetto di un capannone: ferito, è in prognosi riservata

Comiso in provincia di Ragusa. Un uomo di 50 anni è cadutp giù per sei metri dal tetto di un capannone: ferito, ora è in prognosi riservata. Ha varie lesioni sul corpo e in testa ed è ricoverato in prognosi riservata.

di redazione Blitz

Pubblicato il 24 Ottobre 2022 - 17:50