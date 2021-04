Commissario Montalbano, cemento su spiaggia Donnalucata: qui vogliono costruire uno stabilimento. Nella serie tv è Marinella

Commissario Montalbano, sulla spiaggia di Marinella arriva il cemento. Nella realtà la spiaggia si chiama Donnalucata e è quellla che si vede dalla casa del commissario interpretato da Luca Zingaretti.

Donnalucata si trova a Scili, provincia di Ragusa. Insieme alla vicina località di Punta Secca è la città di Marinella nella fiction televisiva del commissario Montalbano. Qui ora sta per essere realizzato un nuovo stabilimento balneare. Prima le ruspe hanno spianato le dune, poi è apparso il cemento.

Ambientalisti e dei comitati: “Salvate la spiaggia di Montalbano”

Associazioni ambientaliste e comitati locali hanno subito messo in guardia le autorità regionali e il Comune con una serie di appelli. E hanno organizzato una petizione online che ha superato in pochi giorni le 4.500 adesioni. Prima dei residenti, ora di tanti turisti che sono arrivati negli anni sulle orme del commissario creato dalla penna di Camilleri. Il Circolo Legambiente Scicli Kiafura ha chiesto il rispetto dei vincoli presenti nella zona dove è presente la principale fonte di acqua dolce, che serve buona parte della borgata di Donnalucata, e ha denunciato i rischi di esondazione del torrente Currumeli.

“Per la prima volta la scorsa estate, un esemplare di tartaruga Caretta caretta aveva scelto quella spiaggia per nidificare” dice Alessia Gambuzza, rappresentante di Legambiente a Scicli. L’Associazione “Ainlu Kat” ha inoltrato al sindaco ed al Demanio Marittimo la protesta dei cittadini.

Anni fa altra mobilitazione per salvaguardare l’ambiente di Scicli

E’ la seconda volta, in pochi anni, che i cittadini di Scicli si mobilitano per salvaguardare l’ambiente ed il paesaggio: pochi anni fa per bloccare la costruzione di uno stabilimento per il trattamento di rifiuti pericolosi vicino alla cittadina, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco.