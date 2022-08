Orrore a Como, dove il corpo senza vita di un uomo di 70 anni è stato trovato all’interno di un’auto in via Giussani. Dai primi rilievi l’uomo potrebbe essere stato sgozzato: il cadavere aveva una profonda ferita da arma da taglio alla gola.

Como, il cadavere a pochi metri da un’altra aggressione

Il ritrovamento è avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo in cui questa mattina, un passante e un bambino sono stati feriti con un coccio di bottiglia da un uomo poi arrestato. Non è escluso, ma al momento non ancora confermato, che gli episodi possano essere legati.

Il bimbo è stato colpito a un braccio e a una mano mentre si trovava in compagnia dello zio nei pressi dell’ospedale Sant’Anna. Poco dopo un ragazzo mentre camminava proprio in via Giussani è stato ferito alla gola con un coccio di vetro. I due non sono in gravi condizioni: il piccolo è in stato di choc, il giovane è stato portato in ospedale in codice giallo.