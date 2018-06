CALANGIANUS (OLBIA-TEMPIO) – Morire per scattarsi un selfie. Un giovane di 22 anni, Antonio Pittorru, è deceduto così. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sabato 2 giugno Antonio, originario di Calangianus (Olbia Tempio) ma residente da un anno a Milano, era sul lago di Como per una gita. Ad un certo punto ha deciso di scattarsi un selfie con lo sfondo del lago. E’ salito su una ringhiera proprio di fronte a Villa Geno, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto in acqua, annegando dopo un volo di otto metri.

Secondo quanto riferisce l’Unione Sarda,