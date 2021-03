Como e Cremona diventano arancione scuro, tutti i Comuni a un passo dalla zona rossa

Como e Cremona diventano arancione scuro, ovvero una zona arancione ma rinforzata. Ma non sono gli unici, ci sono anche tanti altri Comuni che sono a un passo dalla zona rossa. Perché passare da zona arancione a zona arancione scuro, con più restrizioni, di fatto è stare a un passo dalla zona rossa.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha infatti firmato tre nuove ordinanze con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione a contrasto del Covid su diverse aree del territorio.

Zona arancione scuro, da domani si parte

Da domani diventerà zona arancione rafforzata, con la chiusura quindi di tutte le scuole, tranne gli asili nido, l’intera provincia di Como, ma anche diversi comuni della provincia di Mantova, della provincia di Cremona (incluso il capoluogo). Anche quella di Pavia e di dieci comuni della Città Metropolitana di Milano, tra cui Melzo e Binasco.

I comuni di Mede (Pv), Bollate (Mi) e Viggiù (Va), finora in fascia rossa, passano da giovedì 4 marzo in fascia arancione rafforzata, in considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica.

Tutti i Comuni in zona arancione scuro

Ecco l’elenco di tutti i Comuni che diventano arancione scuro:

Motta Visconti

Besate

Binasco

Truccazzano

Melzo

Liscate

Pozzuolo Martesana

Vignate, Rodano

Casarile

Viadana

Pomponesco

Gazzuolo

Commessaggio

Dosolo

Suzzara

Gonzaga

Pegognaga

Moglia

Quistello

San Giacomo delle Segnate

San Benedetto Po

Asola

Castelgoffredo

Casaloldo

Medole

Casalmoro

Castiglione delle Stiviere

In provincia di Cremona, oltre al capoluogo, Spinadesco, Castelverde, Pozzaglio ed Uniti, Corte dei Frati, Corte de’ Cortesi con Cignone, Spineda, Bordolano e Olmeneta.

In provincia di Pavia viene disposta la fascia arancione rafforzata per Casorate Primo, Trovo, Trivolzio, Rognano, Giussago, Zeccone, Siziano, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Zerbolò, Vidigulfo. Vengono, poi, prorogate per un’altra settimana le misure già adottate per tutti i comuni della provincia di Brescia, così come sono confermate per un’altra settimana anche per i comuni bergamaschi di Sarnico, Gandosso, Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Villongo, Castelli di Calepio, Credaro e per il comune di Soncino in provincia di Cremona.

Allarme anche in altre città e regioni. Il sindaco di Bologna anche ha detto “siamo a un passo dalla zona rossa”. E Ancona chiude tutte le scuole.