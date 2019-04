ROMA – Con la grigliata di Capodanno scatenarono un incendio e distrussero 110 ettari di bosco. Oggi, per due studenti 20enni del comasco, è arrivata la multa che definire salata è poco: 13 milioni di euro.

I due studenti 20enni della provincia di Como lo scorso 30 dicembre, con altri amici, avevano deciso di trascorrere la fine dell’anno in un bosco dell’Alto Lario, sul monte Berlinghera. Siamo a Sorico nella casa del nonno di uno dei due ragazzi. Ma il barbecue acceso all’aperto, in una giornata di vento, aveva provocato un incendio di vaste dimensioni

C’erano volute due settimane per spegnere l’incendio. Adesso il pm di Como Simona De Salvo – come scrive Il Giorno – ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini ai due per incendio colposo in concorso, mentre i carabinieri della forestale hanno notificato ai due indagati e al proprietario di casa, che risponde in solido, una sanzione da 13 milioni e 542 mila euro, secondo una norma del 2008, che si applica a chi “distrugge o danneggia a mezzo del fuoco, o danneggia la rinnovazione forestale”. Si parla di 118 e 593 euro per ogni cento metri quadrati.

E la multa è stata anche scontata. La sanzione massima, infatti, sarebbe stata di 40 milioni ma si è arrivati alla “determinazione più favorevole al trasgressore, pari a un terzo del massimo, e il pagamento in misura ridotta”. Fonte: Il Giorno.