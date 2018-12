Como, incendio tra Montemezzo, Sorico e Gera Lario: 2 ustionati

COMO – Un incendio boschivo, alimentato dal vento forte, è scoppiato domenica 30 dicembre, sulle pendici del monte Belinghera tra i comuni di Montemezzo, Sorico e Gera Lario, nella zona dell’Alto lago di Como, al confine con la Valchiavenna. Una persona è rimasta ustionata in maniera non grave e altre due sono state portate in ospedale per un principio di intossicazione da fumo.

Una cinquantina di persone sono state costrette a lasciare in via precauzionale le loro baite sui monti, abitate in questo periodo di festività, perché minacciate dalle fiamme.

L’incendio ha interessato anche un agriturismo di Sorico, che è stato in parte danneggiato. L’ustionato è un villeggiante di 42 anni che, nel tentativo di spegnere le fiamme, si è procurato ustioni alle gambe. Per tutto il giorno hanno lavorato vigili del fuoco, personale della Forestale, volontari della Comunità Montana, della Protezione civile e personale del Soccorso alpino. La loro opera non è stata facile per via del vento e della notevole quantità di fumo che si è sviluppata.