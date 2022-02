Marinella Beretta, 70 anni originaria di Erba, viveva da sola nel suo appartamento a Como e non aveva amici né parenti. La donna si è sentita male in casa ed è morta da sola. Il suo corpo ormai mummificato è stato scoperto due anni dopo seduto su una sedia in cucina.

Marinella Beretta muore in casa: nessuno si era mai accorto di nulla

La donna è probabilmente morta da quando non si avevano più notizie di lei, ossia nel settembre del 2019. Aveva venduto la sua villetta situata su via Comum Oppidum a Prestino, zona periferica di Como, ad uno svizzero mantenendo però il diritto di usufrutto. Non aveva nessun dirimpettaio o parente che si potesse accorgere che da mesi non usciva e così nessuno si è insospettito.

La scoperta del corpo avvenuta per caso

La tragica scoperta della sua morte è avvenuta venerdì dalla Squadra Volante che è entrata nell’appartamento chiuso dall’interno. Su Como, in questi giorni sta soffiando un vento molto forte: i vicini hanno provato a contattare il nuovo proprietario per chiedere di mettere in sicurezza dei rami pericolanti che spuntavano dal giardino. I vicini erano convinti che la donna si fosse trasferita e che l’abitazione fosse ormai vuota da almeno un paio d’anni. È stato il nuovo proprietario a chiedere l’intervento della Polizia, preoccupato perché già da mesi non riusciva a contattare l’anziana donna.

Il cadavere è stato quindi scoperto per caso. Altrimenti chissà per quanto altro tempo sarebbe rimasto seduta su una sedia in cucina.