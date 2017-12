COMO – Parcheggia l’auto proprio all’ingresso della Croce Azzurra e se ne va, bloccando l’uscita dell’ambulanza. E’ accaduto sabato 16 dicembre a Como.

Secondo quanto riferisce il quotidiano online Qui Como, un’ambulanza sarebbe rimasta bloccata per mezz’ora da un’auto in sosta davanti all’uscita della sede della Croce Azzurra di via Colonna a Como.

Alle 12:15 l’ambulanza era partita per andare a soccorrere una donna che si era sentita male in via Giovio. Ma quando i volontari sono arrivati al cancello per immettersi in strada con la sirena accesa non hanno potuto farlo e si sono dovuti fermare: davanti al cancello, infatti, era parcheggiata una Golf. Non in sosta, ma proprio parcheggiata, senza nessuno dentro.

Spiega il quotidiano lombardo:

L’intervento dell’ambulanza è stato annullato e la chiamata di emergenza è stata trasferita alla Croce Rossa di San Fermo della Battaglia. Per mezz’ora non si è visto nessuno. Sono stati allertati gli agenti della polizia locale i quali sono giunti sul posto mentre sopraggiungeva a piedi anche il giovane proprietario dell’auto che ha raccontato di avere accompagnato sua mamma in uno degli ambulatori della struttura sanitaria di via Napoleone (Sant’Anna vecchio).

Il giovane automobilista è stato multato con una sanzione da 41 euro più il costo del carroattrezzi pari a 86 euro. Ma rischia molto di più: potrebbe, infatti, dover rispondere dell’accusa di interruzione di pubblico servizio. In questo caso rischia una denuncia penale.