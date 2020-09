Un prete è stato accoltellato e ucciso da un senzatetto a Como in piazza San Rocco dopo una lite scoppiata per strada.

Accoltellato e ucciso in piazza San Rocco a Como, Don Roberto Malgesini, un prete di 51 anni.

L’aggressione, riporta in una prima ricostruzione La Provincia di Como, è avvenuta poco dopo le 7, proprio sotto casa del sacerdote.

Inutili i soccorsi per la vittima, trovata stesa a terra con una ferita da arma da taglio.

L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri. E’ un senzatetto di origini straniere con problemi psichici.

La polizia scientifica ha ritrovato un coltello insanguinato non lontano dal corpo.

Chi era don Roberto Malgesini

Don Roberto Malgesini era molto conosciuto in città per il suo impegno verso gli ultimi, un “vero prete di strada”.

Apparteneva alla parrocchia di San Bartolomeo.

Portava le colazioni ai senzatetto, serviva alla mensa, al dormitorio, aveva stretto relazioni profonde con molti senzatetto e migranti.

Sul fronte delle indagini, si stanno vagliando tutti gli elementi utili, non ultimo eventuali riprese delle telecamere sull’area.

Anche il vescovo Oscar Cantoni è sul luogo dell’ omicidio, dove c’è anche il sostituito procuratore Massimo Astori.

Sul luogo del delitto si è formata una folla di fedeli, parrocchiani e immigrati.

Molti non trattengono la commozione. “Dov’è il don? No, non può essere lui” dice un immigrato. (fonti ANSA, LA PROVINCIA DI COMO)