Compleanno Italia 17 marzo: nel 1861 ci fu l’Unità d’Italia, ecco perché è festa nazionale

Il 17 marzo 1861, a Torino, nasceva il Regno d’Italia: oggi giovedì 17 marzo 2022 è il compleanno numero 161 per l’Italia unita.

Quando l’Italia è diventata un regno?

Il Regno d’Italia fu proclamato il 17 marzo 1861 durante il Risorgimento, in seguito alla Seconda guerra d’indipendenza combattuta dal Regno di Sardegna. Combattuta per conseguire l’unificazione nazionale italiana. Unificazione poi proseguita con la Terza guerra d’indipendenza italiana nel 1866 e l’annessione dello Stato Pontificio, con la conseguente presa di Roma, nel 1870.

Cosa successe il 17 marzo 1861?

La proclamazione del Regno d’Italia fu l’atto formale che sancì la nascita del Regno d’Italia. Avvenne con un atto normativo del Regno di Sardegna sabaudo (legge 17 marzo 1861, n. 4671) col quale Vittorio Emanuele II assunse per sé e per i suoi successori il titolo di Re d’Italia.

Storia del Regno d’Italia

Dal 1861 al 1946 il Regno d’Italia fu una monarchia costituzionale basata sullo Statuto Albertino, concesso nel 1848 da Carlo Alberto di Savoia ai suoi sudditi del Regno di Sardegna, prima di abdicare l’anno successivo. Al vertice dello Stato vi era il re, il quale riassumeva in sé i tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario seppur esercitati non in maniera assoluta.

Nel 1946 l’Italia divenne una repubblica e nello stesso anno fu dotata di un’Assemblea Costituente al fine di redigere una costituzione avente valore di legge suprema dello Stato repubblicano, onde sostituire lo Statuto Albertino sino ad allora vigente. La trasformazione nell’attuale assetto istituzionale avvenne in seguito al referendum tenutosi il 2 e 3 giugno, che sancì la nascita della Repubblica Italiana.