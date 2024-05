Nel Bar Tabacchi Matrix, conosciuto anche come Bar della Punta nel borgo Durbecco a Faenza, provincia di Ravenna, una giornata ordinaria è diventata indimenticabile per un giovane imprenditore. Sabato 27 aprile, è stata registrata una delle vincite più sostanziose mai avvenute in città con il Gratta e Vinci: ben 2 milioni di euro da un biglietto di Turbo Cash acquistato per soli 10 euro. Il proprietario del bar, di origine cinese, ha condiviso la straordinaria sequenza degli eventi. Un cliente abituale, che frequentava regolarmente il locale, ha acquistato il biglietto come faceva di tanto in tanto. Invece di grattarlo immediatamente, ha deciso di attendere fino a tornare a casa. Una volta scoperta la combinazione vincente, il vincitore non poteva credere ai suoi occhi. È tornato al bar per verificare se la sua fortuna fosse reale: “Quando abbiamo controllato il biglietto insieme e abbiamo visto l’importo, è stato sopraffatto dall’emozione,” ha raccontato il proprietario del bar al Corriere della Sera. Profondamente commosso, il vincitore ha ringraziato calorosamente colui che gli aveva venduto il biglietto. Ora si chiede se manterrà la tradizione di ricompensare chi ha contribuito alla sua fortuna.