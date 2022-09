Con il cellulare filma il momento del voto: rischia 6 mesi di carcere e 300mila euro di multa

Un uomo di una sessantina di anni che a Chieti accende il cellulare per riprendere il momento del voto sulla scheda elettorale. Per lui è scattata la denuncia. Il fatto è avvenuto nella sezione della scuola materna del quartiere S.Barbara, protagonista un elettore che risiede nella zona. Il presidente del seggio si è però accorto di ciò che stava accadendo nella cabina elettorale ed il suo intervento ha fatto sì che il video non venisse realizzato. Sul posto è poi intervenuta la Digos che ha sequestrato il telefono. L’uomo è stato denunciato: la norma violata prevede l’arresto da tre a sei mesi e l’ammenda da 300 a mille euro.