Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Udine con l’accusa di aver aver sfregiato al volto una donna, e senza alcuna ragione apparente.

L’aggressione è avvenuta in un appartamento del centro città. Dopo essere entrato in casa, il ragazzo ha colpito violentemente e più volte, la donna al capo con una bottiglia di vetro che aveva nascosto sotto i vestiti, provocandole diversi tagli al volto. Il tutto senza nessun motivo apparente. Dopo è fuggito.

Le ferite al volto della donna sono state giudicate dai medici come permanenti

Le ferite sono state classificate dal medico come permanenti. L’aggressore, che ha 20 anni e vive in provincia, è stato rintracciato poco dopo nell’abitazione del padre che era all’oscuro della vicenda. I poliziotti hanno trovato nella sua camera scarpe e abiti sporchi di sangue che sono stati ovviamente posti sotto sequestro.

I due si erano conosciuti in chat

Il giovane aveva un appuntamento con la donna in un appartamento in centro città: i due si erano conosciuti in chat. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti: deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Sono state contestate anche le aggravanti della premeditazione e dell’utilizzo della bottiglia, appositamente portata con sé all’incontro. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

