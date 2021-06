Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato travolto a Pisa da un’auto mentre attraversava la strada con il suo skate.

Pisa, attraversa la strada con lo skate e viene travolto da un’auto

L’incidente drammatico è avvenuto domenca 6 giugno: sul posto è intervenuto il personale del 118 ma l’adolescente è deceduto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso per le gravissime lesioni riportate nell’impatto.

L’auto che lo ha investito ha superato diverse auto in coda al semaforo

Secondo quanto è stato ricostruito, l’auto che ha travolto il sedicenne lo avrebbe investito dopo avere sorpassato una coda di altre auto in prossimità di un semaforo: il conducente della vettura non si sarebbe accorto del ragazzo che stava attraversando la strada con il suo skateboard.

Nel 2018 un incidente simile vicino Milano

nel 2018 accade un incidente simile a Melzo in provincia di Milano. Un ragazzo di 16 anni era stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in skateboard per andare a scuola. Era accaduto giovedì mattina, 15 novembre, intorno alle 6:50, in viale Germania.

Il ragazzo era stato soccorso anche dall’automobilista che lo aveva travolto e che aveva detto di essere passato con il verde. Il sedicenne era stato portato in ospedale, al San Raffaele, per essere ricoverato in gravi condizioni. Qui, era stato operato alla testa.