Con un gratta e vinci da 20 euro vince 2 milioni: ”Ora posso andare in pensione…”

''Ha controllato il biglietto due volte e così ho fatto anch'io quando me lo ha consegnato, perché è una cosa che non si vede tutti i giorni. Poi mi ha detto: Ti prego, dimmi che me ne vado in pensione. Siamo contenti perché è una persona che ne aveva bisogno e se lo merita''.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 14 Novembre 2022 - 11:49