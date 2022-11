Con un gratta e vinci da 20 euro vince 5 milioni. Due milionari in pochi giorni

Vince 5 milioni con un Gratta e vinci da 20 euro. Tutto è avvenuto in una tabaccheria di Chiuduno, nella Bergamasca, a pochi chilometri dal lago d’Iseo. Per ora ancora non si sa niente del vincitore. E probabilmente non si saprà mai.

Le parole della titolare della tabaccheria

“La nostra tabaccheria è troppo fortunata – ha scritto sui social la titolare – e non è la prima volta che strappiamo sorrisi”. Qualche anno fa, infatti, nella stessa tabaccheria era stato vinto il premio massimo di Win for Life: una rendita di 3mila euro al mese per 20 anni.

Il Gratta e vinci da 5 milioni di euro era il biglietto de Il Miliardario Maxi, il più caro della serie (20 euro un biglietto).

Qualche giorno fa a Vicenza con un Gratta e vinci sempre da 20 euro sono stati portati a casa 2 milioni. Chi sarà il prossimo? E dove?