Con un Gratta e Vinci da 5 euro vince 500mila euro

Con un biglietto di 5 euro acquistato nella tabaccheria di via Palazzo, a Sanremo, una donna ha vinto questa mattina 500mila euro al Gratta e Vinci. Non male. Massimo riserbo da parte del titolare della rivendita sull’identità della fortunata vincitrice. Quel che si sa, per ora, è che nel locale, subito dopo la vincita, il proprietario ha appeso un cartello per informare la clientela del ricco colpo. La donna, raccontano, avrebbe reagito, incredula, esultando con gioia tra i tanti clienti. Di più, per ora, però non trapela.