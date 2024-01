Presenza di materiale estraneo adeso alla superficie del prodotto. Questo il motivo che portato al catena di supermercati Conad a ritirare dagli scaffali dei propri punti vendita diversi tipi di cornetti di pasta sfoglia classici, con crema al cioccolato, all’albicocca e con crema pasticciera commercializzati col proprio marchio.

I prodotti ritirati da Conad sono i seguenti

Cornetti classici, in confezioni da 240 grammi (codice EAN 8003170004153);

Cornetti albicocca, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046160);

Cornetti con crema al cioccolato, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046177);

Cornetti con crema pasticcera, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170021433)

L’allerta sul sito della Conad

L’allerta è stata pubblicata direttamente sul sito ufficiale della Conad. Nell’avviso, la nota cooperativa (Consorzio Nazionale Dettaglianti) non ha indicato i lotti di produzione o i termini minimi di conservazione coinvolti. L’azienda FBF Spa ha prodotto i cornetti richiamati.

“Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso”, si legge nel comunicato. Quindi a scopo puramente precauzionale, si consiglia di non consumare i suddetti cornetti.

