Il concerto dei Maneskin al Circo Massimo, sold out da aprile a cui si prevede assisteranno in 70mila, rappresenta di certo un rischio potenziale per la diffusione del Covid, in una situazione come quella attuale in cui si sono superati dopo mesi i 100mila contagi al giorno. È chiaro che quando assembri molte persone con questi alti livelli di circolazione virale il rischio c’è.

Covid, l’allarme dell’infettivologo: “Usare mascherine ai concerti”

A dirlo è Roberto Cauda, direttore UOC Malattie infettive, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università Cattolica, campus di Roma. In queste situazioni valgono le regole di buon senso, rileva l’esperto, la decisione se fare o meno il concerto non spetta a me o ad altri medici, ma è chiaro che il rischio sussiste quando tante persone si riuniscono”. “Sarebbe auspicabile – continua Cauda – l’uso delle mascherine ffp2 durante il concerto, per ridurre il rischio di trasmissione: pur non azzerando il rischio, le mascherine lo riducono, quindi la soluzione potrebbe rappresentare una via d’uscita anche se non sicura al 100%”.

Concerto Maneskin rinviato?

Quel che è certo è che nell’arco di pochi giorni non cambierà la situazione epidemiologica, conclude Cauda, “quindi è possibile pensare a un rischio; poi saranno le autorità sanitarie a dover prendere una decisione”.