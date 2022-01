Concesio (Brescia), investito e trascinato da un camion durante una manovra: morto 70enne

A Concesio, Brescia, un un 70enne è morto dopo essere stato investito da un camion mentre stava attraversando la strada. Tutto è avvenuto oggi, lunedì 17 gennaio, in una piazza del paese.

La prima ricostruzione

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11. Il 70enne, la cui identità non è stata ancora rivelata, è stato investito da un camion mentre stava attraversando la strada. Il personale del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche un’automedica, un’ambulanza e la polizia stradale, riferisce l’Areu.

Secondo una prima ricostruzione, racconta Brescia Today, sembra che il 70enne “si trovasse in un angolo cieco rispetto alla visuale del camionista, che stava effettuando una manovra e ha finito per agganciarlo. L’impatto è dunque avvenuto a bassa velocità, ma il corpo è stato trascinato per metri e per il 70enne non c’è stato nulla da fare”.